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Госдуме предложили уточнить нормы об опекунстве

Общество
Определять опекуна смогут оба родителя

Москва, 15 февраля 2017, 18:19 — REGNUM  Законопроект о возможности определить опекуна или попечителя несовершеннолетнему ребенку на случай смерти родителя внесли в Госдуму депутаты Ольга Баталина («Единая Россия»), Тамара Плетнева (КПРФ) и Елена Вторыгина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Представляется право определить опекуна или попечителя как единственному родителю, так и одновременно обоим родителям.

Сейчас закон предоставляет единственному родителю несовершеннолетнего ребенка право определить опекуна или попечителя ребенку на случай своей смерти. «Однако на практике возникают ситуации одновременной смерти обоих родителей ребенка (например, в дорожно-транспортном происшествии, авиакатастрофе, при стихийных бедствиях). В такой ситуации также требуется обеспечение защиты интересов несовершенного ребенка, оставшегося без обоих родителей, и предоставление обоим родителям возможности изъявить свою волю о назначении ребенку опекуна на случай их смерти», — указали парламентарии.

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