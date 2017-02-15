В Латвии растет число алкоголиков и вытрезвителей

Рига, , 18:05 — REGNUM В Латвии заметно увеличивается количество клиентов вытрезвителей, при этом ежегодно открываются все новые заведения такого плана. Учитывая эту тенденцию, Министерство по делам окружающей среды и региональному развитию планирует выделить дополнительные средства на данное направление, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как заявили в министерстве, необходимость вытрезвителей на территории самоуправлений продиктована высоким уровнем потребления алкоголя по Латвии в целом. Так, в 2016 году правительство выделило самоуправлениям 198 177 евро, которые предназначались на услуги вытрезвителя для 16 460 потребителей алкоголя в чрезмерных объемах. Для сравнения: в 2015 году Кабинет министров выделил на нужды 13 336 клиентов вытрезвителей 195 504 евро.

По данным министерства, в 2016 году услуги вытрезвителей были доступны в 33 самоуправлениях Латвии, что на 10 больше, чем в 2015 году. В 2016 году 13 вытрезвителей были обустроены по инициативе самих самоуправлений, еще в 20 случаях самоуправления заключали договор о сотрудничестве по использованию услуг вытрезвителя. Чтобы сохранить и обеспечить государственное софинансирование муниципальных вытрезвителей, правительство намерено выделять от 50 000 до 250 000 евро в год.