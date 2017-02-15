ВИЧ-инфицированные Ямала обеспечены лекарствами до мая

На сегодняшний день о дефиците антиретровирусных препаратов говорить преждевременно, уверяют в Ямальском СПИД-Центре

Салехард, , 17:54 — REGNUM Ситуация на Ямале по обеспечению антиретровирусными препаратами стабильная. Все нуждающиеся в терапии ВИЧ-инфицированные обеспечены необходимыми лекарствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Ранее в СМИ прошла информация, в связи с тем, что с 1 января 2017 года закупки лекарств для пациентов с ВИЧ централизованно проводит Минздрав РФ, а не регионы, график обеспечения больных антиретровирусными препаратами сбился. Якобы в пяти субъектах, в том числе и на Ямале, запасов таких лекарств хватит лишь на месяц.

Лекарственное обеспечение в автономном округе осуществляется за счет средств федерального и окружного бюджетов, пояснили в депздраве ЯНАО. В настоящее время идет процедура закупки препаратов по окружному бюджету. Торги по закупке антиретровирусных препаратов планируются на март 2017 года. Минздрав РФ составляет график на поставку антиретровирусных в регионы. В феврале Ямальский СПИД-Центр получил данный график, и поставка препаратов на Ямал будет осуществляется периодично с апреля по ноябрь.

«Хочется отметить, что в распоряжении СПИД — Центра имеется 20 наименований препаратов, которые позволяют составить эффективные схемы лечения больных. Запас препаратов достаточен, с имеющимся количеством лекарств мы можем работать до мая 2017 года. Лечение будут получать все ВИЧ-инфицированные, которые имеют показания, ни один пациент не останется без должного внимания, включая профилактику ВИЧ у новорожденных», — заявила главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

И отметила, что на сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе антиретровирусную терапию получают 56% от диспансерной группы.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, эпидемию на Ямале отнесли к низкопороговому уровню. В ЯНАО с населением 534 тысячи человек живут 1807 ВИЧ-инфицированных. Показатели заболеваемости и распространенности в регионе не превышают общероссийские. В Ямало-Ненецком автономном округе приходится 520 ВИЧ-инфицированных на сто тысяч населения. Было бы меньше, но идет большой поток вахтовиков из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО с генерализованной формой эпидемией ВИЧ-инфекции — выявляемость среди работников вахтово-экспедиционным методом в 33 раза выше, чем среди жителей Ямала.

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