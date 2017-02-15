Среда, 15 Февраля 2017 года
17:57:34 МСК

ВИЧ-инфицированные Ямала обеспечены лекарствами до мая

Общество
На сегодняшний день о дефиците антиретровирусных препаратов говорить преждевременно, уверяют в Ямальском СПИД-Центре

Салехард, 15 февраля 2017, 17:54 — REGNUM  Ситуация на Ямале по обеспечению антиретровирусными препаратами стабильная. Все нуждающиеся в терапии ВИЧ-инфицированные обеспечены необходимыми лекарствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Ранее в СМИ прошла информация, в связи с тем, что с 1 января 2017 года закупки лекарств для пациентов с ВИЧ централизованно проводит Минздрав РФ, а не регионы, график обеспечения больных антиретровирусными препаратами сбился. Якобы в пяти субъектах, в том числе и на Ямале, запасов таких лекарств хватит лишь на месяц.

Лекарственное обеспечение в автономном округе осуществляется за счет средств федерального и окружного бюджетов, пояснили в депздраве ЯНАО. В настоящее время идет процедура закупки препаратов по окружному бюджету. Торги по закупке антиретровирусных препаратов планируются на март 2017 года. Минздрав РФ составляет график на поставку антиретровирусных в регионы. В феврале Ямальский СПИД-Центр получил данный график, и поставка препаратов на Ямал будет осуществляется периодично с апреля по ноябрь.

«Хочется отметить, что в распоряжении СПИД — Центра имеется 20 наименований препаратов, которые позволяют составить эффективные схемы лечения больных. Запас препаратов достаточен, с имеющимся количеством лекарств мы можем работать до мая 2017 года. Лечение будут получать все ВИЧ-инфицированные, которые имеют показания, ни один пациент не останется без должного внимания, включая профилактику ВИЧ у новорожденных», — заявила главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

И отметила, что на сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе антиретровирусную терапию получают 56% от диспансерной группы.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, эпидемию на Ямале отнесли к низкопороговому уровню. В ЯНАО с населением 534 тысячи человек живут 1807 ВИЧ-инфицированных. Показатели заболеваемости и распространенности в регионе не превышают общероссийские. В Ямало-Ненецком автономном округе приходится 520 ВИЧ-инфицированных на сто тысяч населения. Было бы меньше, но идет большой поток вахтовиков из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО с генерализованной формой эпидемией ВИЧ-инфекции — выявляемость среди работников вахтово-экспедиционным методом в 33 раза выше, чем среди жителей Ямала.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто везёт ВИЧ на Ямал?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ВИЧ-инфекция и СПИД
Главное сегодня
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
ещё главное