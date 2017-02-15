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В Малайзии задержаны две подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына

Общество
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Куала-Лумпур, 15 февраля 2017, 17:35 — REGNUM  Полиция Малайзии задержала двух женщин, подозреваемых в причастности к убийству брата нынешнего лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына Ким Чон Нама. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает телеканал Bernama.

Сообщается, что арестованы гражданка Мьянмы, а также гражданка Вьетнама Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong) 1988 года рождения.

Подробности ареста гражданки Мьянмы не сообщаются. Про гражданку Вьетнама известно, что её задержали после того, как правоохранители отсмотрели все видеозаписи с камер наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура. Свою вину Доан Тхи Хюонг отрицает и утверждает, что является вьетнамской интернет-знаменитостью и в Малайзию приехала для сьемок.

Напомним, загадочное убийство родного брата нынешнего руководителя КНДО Ким Чон Нама было совершено в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Ким Чон Нам собирался вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Как именно был убит Ким Чон Нам официально не сообщается, по данным ряда СМИ его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тампоном, смоченным ядовитым веществом.

На данный момент следствие считает, что убийство совершили две женщины, которые скрылись из здания аэропорта на такси.

Разведка Южной Корее сообщает, что убийцы еще не покинули территорию Малайзии. Японские спецслужбы утверждают, что убийцы Ким Чон Нама были ликвидированы сразу пос того, как сделали свое дело. Разведка США уверена, что за убийством Ким Чон Нама стоят спецслужбы Северной Кореи.

Ким Чон Нам с 2001 года не жил в КНДР. Он был старшим братом предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира и должен был унаследовать его пост, но у него произошел конфликт с отцом и Ким Чон Нам уехал жить за границу.

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Ядерная программа Северной Кореи
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