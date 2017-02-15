Ярославским школьникам не хватает тетрадей и учебников

Ярославль, , 17:26 — REGNUM В Ярославле школьникам закупают учебники не вовремя и не в полном объеме, а рабочие тетради приходится покупать самим родителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города. Вопрос обеспечения учебниками рассматривался на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

Закупку учебников для ярославских школ по их заявкам централизованно осуществляет региональный департамент образования. Учебниками обеспечиваются образовательные заведения не в полном объеме, зачастую не соблюдаются сроки поставки, школы не успевают получить необходимые пособия к началу учебного года.

«Учебники закупаются не в полном объеме. Нет литературы по музыке, изобразительному искусству. Мы даже сталкивались с ситуацией, когда на всю школу был один учебник, и тот в библиотеке. До сих пор спорим с департаментом образования области. Мы говорим, что рабочие тетради для учеников являются учебным пособием и их обязаны закупать, а наши оппоненты отказываются», — сказала председатель комиссии по социальной политике муниципалитета города Вера Никольская.

Сами школы вынуждены из своих фондов материального обеспечения докупать необходимые учебники, так в 2016 году школами было потрачено 8 миллионов рублей на дополнительные закупки 22 тысяч экземпляров учебников. Существуют неудобства и с непосредственным распределением учебных пособий по школам. Этот процесс занимает у городского департамента немало времени, поскольку учебники поступают общей массой и лишь потом развозятся по школам.

Департамент образования мэрии города Ярославля неоднократно обращался в департамент образования Ярославской области с просьбой передать полномочия по закупке учебников и учебных пособий на муниципальный уровень с соответствующим финансированием. Однако и в этом году вновь принято решение о проведении централизованной закупки учебников за счет средств областного бюджета.

«Думаю, что департамент образования должен быть расторопнее и собирать пораньше заявки на учебники, чтобы уже в июне школы могли их получить, разобраться, чего не хватает и к 1 сентября проблему устранить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета города Вера Никольская.

Отдельный вопрос — рабочие тетради к учебникам, которые вообще не покупаются за счет бюджета. Их приходится приобретать самим родителям, которые тратят на это около 3 тысяч рублей ежегодно. Директор департамента образования мэрии Елена Иванова обещала депутатам издать приказ, запрещающий школам собирать деньги на рабочие тетради с родителей. Однако в ряде случаев использование тетрадей необходимо в учебном процессе, который также может пострадать.

В итоге депутаты решили обратятся в Рособрнадзор, чтобы разъяснить, предполагают ли образовательные программы обязательное использование рабочих тетрадей и должен ли финансировать бюджет их приобретение.