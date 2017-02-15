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Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об именах детей

Общество
Госдума зафиксировала отсутствие докладчика члена Совфеда Валентины Петренко

Москва, 15 февраля 2017, 17:20 — REGNUM  Госдума не стала обсуждать законопроект о праве ребенка на имя, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Причина — отсутствие докладчика члена Совфеда Валентины Петренко «по уважительной причине», проинформировал ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Это вызвано возмущение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который, по его словам, специально ждал обсуждения законопроекта. «За полчаса появились уважительные причины… Это неуважение к парламенту», — говорит он.

«Парламент — превыше всего. Она одна, какие у нее могут быть уважительные причины? Если в Склифосовского, скорая помощь — согласен. А если в парикмахерской сидит — это уже надо разбираться», — считает Жириновский.

На уровне федерального закона инициативой предлагается установить требования к именам, которые родители дают детям. Так, под именем гражданина предлагается понимать средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, нецензурной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них

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