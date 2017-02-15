Снижается продолжительность рабочего дня для подростков

Пока пять часов, однако Госдума сократит время до четырех часов

Москва, , 17:13 — REGNUM Законопроект о продолжительности рабочего дня для работников в возрасте от 14 до 16 лет Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Продолжительность ежедневной работы (смены) для таких работников составит 5 часов.

Ко второму чтению инициатива будет доработана. Продолжительность рабочего дня для подростков от 14-и до 16-и лет составит четыре часа.

Как отмечает автор инициативы экс-депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ), 14-летние граждане, работающие в течение летних каникул, являются единственной категорией несовершеннолетних работников, в отношении которых Трудовой кодекс (ТК РФ) не устанавливает ограничения продолжительности ежедневной работы. При этом таким работникам, как и всем прочим несовершеннолетним, устанавливается сокращенная рабочая неделя — 24 часа. «Таким образом, хотя 14-летний работник в период летних каникул и не может работать более 24 часов в неделю, формально ТК РФ не устанавливает запрета на то, чтобы все эти 24 часа были отработаны за один рабочий день», — указывает автор законопроекта. Такая ситуация противоречит духу закона и не обеспечивает должной защиты интересов несовершеннолетних, полагает парламентарий.

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