Среда, 15 Февраля 2017 года
17:56:15 МСК

Снижается продолжительность рабочего дня для подростков

Общество
Пока пять часов, однако Госдума сократит время до четырех часов

Москва, 15 февраля 2017, 17:13 — REGNUM  Законопроект о продолжительности рабочего дня для работников в возрасте от 14 до 16 лет Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Продолжительность ежедневной работы (смены) для таких работников составит 5 часов.

Ко второму чтению инициатива будет доработана. Продолжительность рабочего дня для подростков от 14-и до 16-и лет составит четыре часа.

Как отмечает автор инициативы экс-депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ), 14-летние граждане, работающие в течение летних каникул, являются единственной категорией несовершеннолетних работников, в отношении которых Трудовой кодекс (ТК РФ) не устанавливает ограничения продолжительности ежедневной работы. При этом таким работникам, как и всем прочим несовершеннолетним, устанавливается сокращенная рабочая неделя — 24 часа. «Таким образом, хотя 14-летний работник в период летних каникул и не может работать более 24 часов в неделю, формально ТК РФ не устанавливает запрета на то, чтобы все эти 24 часа были отработаны за один рабочий день», — указывает автор законопроекта. Такая ситуация противоречит духу закона и не обеспечивает должной защиты интересов несовершеннолетних, полагает парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о рабочем дне подростков внесен в Госдуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
ещё главное