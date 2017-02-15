Свыше 25 тысяч человек пострадали в ДТП в Казахстане в 2016 году

Аварийность в республике за год снизилась на 5 процентов

Астана, , 17:05 — REGNUM В 2016 году в Казахстане зарегистрировано 17 974 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 25 779 человек. По сравнению с 2015 годом аварийность снизилась на 5%. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики республики, по состоянию на 1 января 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 67 076 страховых выплат на сумму 22,7 млрд тенге (4,54 млрд руб).

При этом в ведомстве отмечают снижение количества автомобилей в стране: на конец 2016 года в Казахстане было зарегистрировано 643 581 легковой автомобиль, что на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года.

«За период с января по декабрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдалась больше всего в октябре. В декабре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с ноябрем 2016 года на 10%, а по сравнению с декабрем 2015 года уменьшилось на 14,5%», — говорится в пресс-релизе Комитета по статистике.

При этом отмечается, что общее количество легковых автомобилей в республике на 1 января 2017 года составило 3 845 300 единиц.

Между тем, как сообщила сегодня, 15 февраля, пресс-служба акимата (администрации) Карагандинской области, уже в марте Караганде на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» начнется строительство завода по переработке автохлама.

«Как вы знаете, принята государственная программа по утилизации старых автомобилей. На данный момент в 16 областях республики собираются отходы вышедших из эксплуатации транспортных средств. В брикетированном виде они будут доставляться в Карагандинскую область. На территории СЭЗ «Сарыарка» будет производиться утилизация этих отходов, ломов, из которых будут производить сталь, алюминий и разные цветные металлы», — сообщил подробности и.о. председателя правления управляющей компании СЭЗ «Сарыарка» Шынгыс Сыдыков.

При этом он отметил, что стоимость проекта составляет 3,4 млрд тенге (680 млн руб.). Завод позволит обеспечить рабочими местами порядка 70 человек.

Отметим, государственная программа по утилизации старых автомобилей запущена в Казахстане 21 ноября 2016 года. Во всех областных центрах республики были открыты пункты приема автохлама. Согласно официальным данным, 58% автомобилей в стране больше 10 лет. Согласно прогнозам, казахстанцы могут сдать в утиль порядка 10 тысяч старых машин. Главное, чтобы у автомобиля присутствовали кузов, двери, коробка передач и двигатель, а его вес не превышал 3,5 тонны. Денежная компенсация при этом составляет от 48 до 150 тысяч тенге (9,6−30 тыс. руб.).