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Бизнес в столице Самотлора: когда антитабачный закон бессилен

Общество
Чиновники и бизнемены готовятся подписать соглашение об ограничении продажи электронных сигарет

Нижневартовск, Югра, 15 февраля 2017, 16:39 — REGNUM  Общественники и предприниматели Нижневартовска договариваются об ограничении продажи вейпов — электронных сигарет. Их собираются реализовать лицам старше 18 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной горадминистрации.

Электронные сигареты (вейпы) не попадают под антитабачный закон и их продают несовершеннолетним. Когда молчит федеральный закон, можно договориться, решили в Нижневартовске. Подготовлено трехстороннее соглашение между администрацией города, предпринимателями и общественной организации «Нижневартовск без наркотиков». Таким образом, столица Самотлора станет первым городом на Урале, где приняли такое соглашение.

В Нижневартовске торгуют вейпами и жидкостями к ним около 20 предпринимателей. Общественники заручились поддержкой большинства из них. Директор магазина, в котором продают электронные сигареты, Александр Горбунов, сказал в интервью телевидению «Югра», что на детях наживаться нельзя и готов подписать соглашение. По словам бизнесмена, многие предприниматели понимают вред вейпов, особенно для детей, но есть те, кто не гнушается продавать их подросткам.

Причем запрет на продажу вейпов уже введен в Бельгии, Нидерландах, Польше, Франции, Хорватии, Испании и ряде штатов США. Как сообщает электронная газета «Век», проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» уже единогласно принят на пленарном заседании Мосгордумы и теперь поступит на рассмотрение депутатов Госдумы РФ. Документ вводит запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и ограничивает их использование в общественных местах. Также он ограничивает рекламу этих устройств и устанавливает параметры, по которым будут классифицироваться электронные сигареты и контролироваться их оборот.

Напомним, антитабачный закон начал действовать в 2013 году. Согласно ему за курение в неположенном месте предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. рублей, за продажу табака — до 90 тыс. рублей. Но закон не распространяется на вейпы и кальяны. Согласно статистике общий объем продаж электронных сигарет в России в 2014 году превысил $110 млн., показав двукратный рост по сравнению с 2013 годом. По оценкам экспертов, в 2015—2016 годах рынок рос на 50−60% в год.

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