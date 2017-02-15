Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Существует опасность завоза в Санкт-Петербург инфекционных заболеваний в период проведения футбольного Кубка Конфедераций летом 2017 года и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас скорость распространения инфекция сопоставима со скоростью авиалайнера. Особенно об этом надо помнить в преддверии тех мероприятий, которые будут у нас проводиться в городе летом этого года и в следующем году. Это касается Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Потому что у нас возможность завоза опасных инфекционных болезней из различных неблагополучных стран достаточно высока», — заявила Наталия Башкетова.

По словам главного санитарного врача Петербурга, делается всё необходимое, чтобы такое негативное развитие событий было предотвращено, однако о такой опасности все же надо помнить.

«Сейчас инфекция — это риск, может распространяться очень быстро, не Средневековье уже. Масса людей приедет из различных регионов, и, возможно, с какой-то инфекционной патологией», — добавила Башкетова.

По словам Башкетовой, подготовка города к проведению массовых спортивных мероприятий очень остро стоит в повестке дня. Подготовлен комплексный план санитарной охраны территории, лабораторные планы, проводятся проверки мест проживания и питания гостей и участников мероприятий. Определены точки санитарно-эпидемического мониторинга, чтобы не было отрицательного воздействия на население города в связи с изменением пассажиропотока.

С 17 июня по 2 июля 2017 года состоится Кубок Конфедераций FIFA. Всего команды сыграют 16 матчей в четырех городах: в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Финал пройдет на Крестовском острове в Северной столице.

Летом 2018 года в Петербурге пройдет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов.