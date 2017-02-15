Устанавливаются сроки изменения меры пресечения по здоровью

Москва, , 16:15 — REGNUM Законопроект о сроке, когда должна быть изменена мера пресечения на более мягкую, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Устанавливается срок, в течение которого обвиняемому, подозреваемому, содержащемуся под стражей, должна быть изменена мера пресечения на более мягкую при выявлении у него тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей. Срок составляет не более трех суток после получения лицом (органом), в производстве которого находится уголовное дело, копии медицинского заключения о наличии такого заболевания.

«Решение может быть принято и в течение суток… Наличие регламентации значительно исключает злоупотребление», — отметил зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»).