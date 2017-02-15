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Владимирский суд оставил в силе приговор директору завода «Автоприбор»

Общество
Прокуратуре не удалось добиться реального срока для Алексея Мельников, а защита проиграла в борьбе за признание предпринимателя невиновным

Владимир, 15 февраля 2017, 16:15 — REGNUM  Владимирский областной суд оставил без изменения приговор по делу бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова, который был признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Ранее Фрунзенский районный суд Владимира приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Алексей Мельников был амнистирован в зале суда.

«Владимирский областной суд (…) определил оставить приговор без изменения, апелляционное представление прокурора, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Алексея Мельникова судили за то, что с августа 2012 года по октябрь 2013 года он не перечислял в бюджет удержанные с работников предприятия налоги на доходы физических лиц. Ущерб от действий экс-директора завода составил более чем 50 млн рублей. По версии следствия, Мельников не перечислил в бюджет Владимирской области 42,6 млн рублей, а в бюджет областного центра — 7,5 млн рублей.

Приговором остались недовольны и прокуратура, и осужденный. Гособвинение хотело добиться реального заключения для Алексея Мельникова. Он же в свою очередь настаивал на своей полной невиновности: якобы перечисление денег принесло бы негативные последствия для предприятия, которое находилось в тяжелом финансовом положении.

Сейчас в отношении Алексея Мельникова возбуждено еще несколько уголовных дел: преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирской прокуратуре не понравился условный срок экс-директора завода

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