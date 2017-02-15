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В Ярославле экологи выступили против строительства нового микрорайона

Общество
В мэрии не видят повода для беспокойства
Лес Лес

Ярославль, 15 февраля 2017, 16:14 — REGNUM  В Ярославле экологическое движение «Сделаем» выступило против идеи построить новый микрорайон напротив зоопарка в Заволжском районе. Заявление об этом движение распространяет в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным экологов, застройщик собирается построить новый жилой микрорайон напротив озера, в народе именующимся Техас. Для этих целей планируется использовать участок размером в 60 га и вырубить на нем сосны. Как сообщили ИА REGNUM в движении «Сделаем», новый район будет примыкать к мусоросжигательному заводу РЖД (комплекса по термическому обезвреживанию отходов высокого уровня опасности — промышленных и медицинских), который находится сразу за заправкой Газпром напротив ярославского зоопарка.

«В проекте планировки, кроме прочего, выделены зоны размещения детских садиков. Один из них будет находится на расстоянии в 450 метров от данного завода. Жилые дома будут вплотную примыкать к заводу. Защитная зона, покрытая частично сосновым лесом и существующая на данный момент, будет уничтожена. В новом районе планируется разместить около 10 000 человек. Согласно Строительным нормам (СНиП II-60−75**), на каждого жителя города должно приходиться как минимум 7 кв. метров зелёных насаждений. В проекте планировки нового микрорайона на зелёные насаждения выделено 2,6 га, что на 4,4 Га меньше нормативов», — сообщается на сайте движения «Сделаем».

В мэрии Ярославля пока не видят серьезного повода для беспокойства.

«Это территория раньше принадлежала федеральной структуре. Затем ее выкупил частный предприниматель, и она является его собственностью. Она огорожена забором и это место не является публичным. Там никто не гуляет. Это зона жилой застройки и поэтому там можно строить дома до трех этажей высотой. Сегодня пройдут, как и положено законом, публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Шевелюха в Заволжском районе города Ярославля». Там жители города, представители мэрии, застройщика и обсудят проект строительства нового микрорайона», — сказал глава Заволжской администрации города Андрей Мамонтов.

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