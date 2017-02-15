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В Кировской области создаётся кадетский корпус

Общество
Корпус будет создан на базе Просницкого лицея

Киров, 15 февраля 2017, 15:46 — REGNUM  

В Кировской области в 2017 году на базе Просницкого лицея будет создан первый в регионе кадетский корпус. Об этом врио губернатора Игорь Васильев в ходе заседания областного правительства.

Кировский кадетский корпус станет шестым в Приволжском федеральном округе. На сегодня в рамках проекта «КаДетство» в округе уже функционируют пять кадетских корпусов в республиках Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, в Пермском крае и Нижегородской области.

Для кадетского корпуса выбран общевойсковой профиль. Ему будет присвоено имя воина-интернационалиста, Героя Советского Союза Александра Опарина, погибшего в Афганистане.

Лицей для обучения одарённых детей, на базе которого будет создан кадетский корпус, был открыт в 2014 году после проведения реконструкции зданий бывшего профессионального училища с проектной мощностью на 300 мест. Однако сегодня в нём обучаются всего 168 учащихся. С целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и было решено на базе лицея создать кадетский корпус.

Для оперативного решения вопросов, связанных с созданием кадетского корпуса, распоряжением правительства области создана рабочая группа, сформирован план мероприятий на период до 2019 года. К участию в мероприятиях по созданию кадетского корпуса привлечены представители военного комиссариата Кировской области и общественной организации «Боевое братство».

На сегодня уже более 200 человек изъявили желание обучаться в кадетском корпусе начиная со следующего учебного года. Для учащихся лицея, не желающих обучаться в кадетском корпусе, а это ученики 5−11 классов, планируется организовать учебный процесс в имеющемся здании муниципальной начальной школы Просницы.

Планируется, что 1 сентября 2017 года начнётся обучение в кадетском корпусе 200 кадетов с круглосуточным пребыванием. Они будут обеспечены форменной одеждой, учебниками и учебной литературой, будут проживать в интернате с организацией пятиразового питания.

Комплектование классов планируется осуществлять по результатам конкурсных испытаний. Обучение будет организовано для мальчиков и девочек с 5 по 11 класс. В учебный план образовательной организации будут включены предметы по профилю военной подготовки. В летний период с кадетами будут проводиться военно-полевые сборы.

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