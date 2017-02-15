В Москве появятся улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро

Улица, названная в честь погибшего в 2016 г. в Турции дипломата Андрея Карлова, появится в Дорогомилове

Москва, , 15:06 — REGNUM Четырем улицам и одной площади Москвы присвоены новые названия. Соответствующее постановление было принято 14 февраля на заседании президиума правительства российской столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Улица, названная в честь погибшего в 2016 г. в Турции дипломата Андрея Карлова, появится в Дорогомилове.

«Проезд № 1968, названный его именем, расположен рядом с обелиском «Москва — город-герой» на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы, — говорится в сообщении. — На Кутузовском проспекте, недалеко от улицы Андрея Карлова, находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД РФ и посольств иностранных государств».

Новое имя также получила и площадь, расположенная на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц — она теперь называется площадью Фиделя Кастро, руководившего Кубой на протяжении полувека.

В честь знаменитого хирурга страны Святослава Федорова назовут проезд, который пока не имел названия, и пролегает от Дмитровского шоссе, 90/1 к Бескудниковскому бульвару. Проектируемый проезд № 5509, расположенный в Хорошёвском районе, будет назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Еще один проезд в этом же районе стал улицей Генерала Сандалова.