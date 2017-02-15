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Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» превратят в музей

Общество
Судно планируют разместить на набережной в столице Чувашии

Чебоксары, 15 февраля 2017, 15:04 — REGNUM  Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» планируют разместить на набережной столицы Чувашии, превратив его в музей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чебоксарском городском собрании депутатов по итогам президиума.

Корабль «Чебоксары» будет передан из федеральной собственности в муниципальную. «Основным вопросом остается перемещение судна из места дислокации в г. Балтийске Калининградской области. Городские власти планируют разместить ПСК «Чебоксары» в акватории залива, а на его борту открыть музей, доступный для посещения жителями и гостями столицы», — говорят в столичном парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи корабля «Чебоксары» от Пограничной службы ФСБ России столице Чувашии был поднят в 2014 году. «Чебоксары» являются одним из ходовых кораблей Балтийского пограничного отряда. Корабль был построен на Ярославском судостроительном заводе, 18 сентября 1988 года принят в состав Морских частей Пограничных войск СССР с пунктом базирования в порту Вентспилс. В январе 1993 года перебазирован в порт Балтийск. 27 марта 1996 года кораблю присвоено наименование «Соболь». В 1997 году администрация Чебоксар заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск, в соответствии с ним кораблю присвоили имя «Чебоксары».

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничный сторожевой корабль "Чебоксары" могут передать Чувашии

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