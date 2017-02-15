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Мосгордума поддержала ужесточение наказания за нападения на медиков

Общество
«Законодательством не предусматривается отказ медика от оказания медпомощи»

Москва, 15 февраля 2017, 14:56 — REGNUM  Депутаты Московской городской думы приняли постановление о законопроекте, согласно которому за нападение на медицинских работников во время выполнения ими профессиональных обязанностей совершивший эти действия будет привлечён к уголовной ответственности. Об том сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сегодня, 15 февраля.

Стебенкова пояснила, что те, кто нападает на медиков, должны нести уголовную ответственность, должна быть неотвратимость наказания — как и в случае нападения на полицейских.

«Ведь законодательством не предусматривается отказ медика от оказания медпомощи, при этом он оказать ее при нападении не может», — отметила она.

Стебенкова пояснила, что в случае, если к медработнику будет применено неопасное для жизни и здоровья насилие во время исполнения им служебных обязанностей, виновник будет оштрафован на 200 тысяч рублей или ему выпишут штраф в размере заработной платы за период до 18 месяцев. Также он может быть приговорён к принудительными работами сроком до пяти лет или арестован на срок до полугода. Также виновный может быть лишён свободы на срок до пяти лет.

В том случае, если насилие опасно для жизни и здоровья, виновный может получить срок до 12 лет. В том случае, если будет доказано, что злоумышленник посягал на жизнь медработника, он может быть приговорён к сроку от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Предусмотрен вариант приговора к пожизненному лишению свободы.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

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