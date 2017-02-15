Число оперативников наркоконтроля в составе МВД возросло на треть

Москва, , 14:55 — REGNUM По его словам, до реформы численность оперативного состава достигала 9 тыс. 743 человек. Министр отметил, что в настоящее время контроль над оперативной обстановкой обеспечен благодаря укреплению экспертных, следственных, оперативно-технических и поисковых подразделений.

При этом в 2016 году доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составила 9,4% об общего количества преступлений, по сравнению с 2015 годом этот показатель практически не изменилмя. Число раскрытых преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, выросло на 3,6%, а преступным сообществом — на 4,5%.

В рамках возбужденных в минувшем году уголовных дел правоохранители изъяли 21 тонну наркотических средств, в то время как в 2015 году — 34 тонны. По словам главы МВД, в целом усилия в этой сфере необходимо наращивать, в том числе в области межведомственного взаимодействия.