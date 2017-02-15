Глава Минздрава Северной Осетии: Врачу надо быть неравнодушным и порядочным

Этих двух качеств для врача вполне достаточно, считает руководитель ведомства

Владикавказ, , 14:26 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов объяснил принцип, по которому в республике ведутся назначения главврачей. На должности руководителей медицинских учреждений в первую очередь отбираются люди неравнодушные и по возможности порядочные.

Этих двух качеств, по мнению министра, вполне достаточно, сообщает «15-й регион». Такое заявление Ратманов сделал в эфире программы «Пресс-клуб» на канале «Россия 24. Алания».

Что касается конкретно исполняющего обязанности главного врача 7-й поликлиники Владикавказа Георгия Никиташенко, то вина его, как отметил министр, пока не доказана. А на работу он был принят за свои профессиональные качества.

Так, по словам Ратманова, Никиташенко отработал три года на руководящих должностях — заведующим терапевтическим отделением — в московских поликлиниках №175 и 52. При этом он читал профессорам медицинского совета полуторачасовую лекцию о новом стандарте работы поликлиник, и его предложения были одобрены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии развернулся скандал вокруг назначения главврачом поликлиники №7 города Владикавказа 26-летнего Георгия Никиташенко. Сомнения у жителей региона вызвало наличие опыта и соответствующего образования у нового руководителя медицинского учреждения.

Реагируя на жалобы горожан, глава Владикавказа Махарбек Хадарцев отправил запросы по месту учебы Никиташенко и получил на них ответ, что в мединституте Карачаево-Черкесии новоявленный главврач не проучился и года. В настоящее время Минздрав организовал проверку. До выяснения всех обстоятельств Никиташенко отстранен от должности.