Бывший вице-премьер Крыма подозревается в получении взятки

Симферополь, , 14:14 — REGNUM Бывший заместитель председателя совета министров Республики Крым, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, задержан в Российской Федерации. Об этом сообщается в среду, 15 февраля, на сайте Следственного комитета РФ (СКР).

«В настоящее время подозреваемый задержан, — говорится в сообщении. — Выясняются все обстоятельства совершенного преступления».

По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года подозреваемый получил через посредника часть суммы взятки за обещание помочь одной из строительных фирм стать единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

Другие подробности пока неизвестны.