Уральский блогер Соколовский отправится под суд

Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело, возбуждённое в отношении блогера Руслана Соколовского, передано в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступления экстремистского характера и в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также по обвинению в незаконном обороте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По версии следствия, Руслан Соколовский в период с мая 2013 по сентябрь 2016 годов изготовил и выложил в YouTube девять видеороликов, которые после проведения комплексной судебной экспертизы были усмотрены признаки возбуждения вражды и ненависти, а также унижение достоинства группы лиц. Также у него в квартире было найдено техническое устройство, которое эксперты определили как специальное устройство для негласного сбора информации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, блогер был задержан 3 сентября 2016 года в Екатеринбурге. Поводом для предъявления обвинений стало то, что летом он ловил покемонов в «Храме-на-крови» и затем поместил видео об этом в своём блоге. Впоследствии по решению суда Руслан Соколовский был отправлен под арест.

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