Подростковые суициды — семья оставлена один на один?

Челябинск, , 13:57 — REGNUM Эксперты и общественники Челябинска не смогли найти решение проблемы подростковых суицидов при ее обсуждении в ТВ-передаче «В центре внимания», вышедшей в эфире регионального телеканала «Южный Урал». Некоторые участники ток-шоу попытались обвинить родителей в недостаточном внимании к детям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тема вызвала широкую дискуссию, вышедшую за рамки ТВ-программы. Передача с названием «Опасные группы в сети» вышла 10 февраля. Поводом стали участившиеся случаи суицидов среди подростков, которые состояли в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, а также случаи опасных игр со смертельными исходами.

Дискуссия поначалу приобрела несколько векторов. Обсуждался фактор влияния на неокрепший разум подростков масс-культуры, которая формирует образы и эталоны поведения, когда несколько популярных рок-исполнителей покончили с собой в 1990-е, что привело к волне суицидов среди подростков. Речь зашла и о свойственной этому возрасту подражательности, уязвимости и простоте манипуляций сознанием подростка со стороны.

Также участники обсудили причины суицидов среди подрастающего поколения был обозначен как проблема обретения подростком смысла жизни. На вопрос зачем он живет, в нынешних реалиях ребенок не находит ответа. И это очень мощный фактор возникновения желания свести счеты со своей жизнью.

Еще один вектор обсуждения причин данного явления сформулировал руководитель миссионерского отдела епархии Константин Путник. Эксперт считает, что наше общество глубоко травмировано переходом от коллективистской, солидаристской модели общества, где каждый его член нес ответственность друг за друга, и где была задана матрица ответственного поведения, к индивидуалистскому обществу, где каждый сам по себе и сам за себя. Это и является ключевой причиной возникновения таких патологий, как рост суицидов среди детей и подростков. В таком обществе растет чувство одиночества, с которым подросток не в состоянии справиться самостоятельно. Поэтому выход — менять матрицу общества.

Среди всего обсуждения красной нитью проходила мысль о том, что вина во всем и ответственность за все лежит на родителях. Будто бы это они недолюбливают своих детей, в семьях нет доверительных отношений. Такую точку зрения привел специалист по информационным технологиям Иван Кущ, который пока еще не стал родителем, но уверен, что детей к суицидам и другим преступлениям побуждает именно семья. Молодой специалист также считает, что родители в наших российских семьях не интересуются по вечерам у своих детей, что было у них в школе или в садике. Данного мнения придерживается и главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова, несмотря на то, что проблема должна решаться с разных сторон, все же: «Ужас заключается в том, что родители уделяют ребенку на общение около 20 минут в день, это в лучшем случае!», — утверждает психиатр.

Этот тренд дискуссии подхватил ведущий ток-шоу Вячеслав Афанасьев, который подводя итог, резюмировал: «Я считаю, что все очень просто и бороться с этим явлением тоже достаточно просто, нужно следить нам, взрослым, за своим поведением и за тем, что мы говорим в присутствии детей, потому что они как линза — наше вроде бы взвешенное мнение превращают в абсолютную непререкаемую истину, очень часто негативную». Тем самым выделяя этот вектор в ключевой.

Между тем, эксперты отмечают ряд моментов, напрямую адресующих к далеко непростой проблеме суицидов подростков и детей. «Первый момент, это уже оформленная и агрессивно транслируемая посредством масс-культуры — культура смерти. Ею ставится под сомнение позитив, связанной с жизнью, и негатив, связанный со смертью. Смерть представляется как нечто очень привлекательное, завораживающее, границы между жизнью и смертью стираются. Вспомним фильмы о Ганнибале Лектере с его «Молчанием ягнят», фильм «Море внутри» Алехандро Аменабара, рекламирующий смерть, сериал «Сумерки», куклы Монстр Хай, субкультуры, музыку и тексты песен рок-групп и т. д. По сути, мы сталкиваемся с рекламой смерти», — отмечает один из экспертов.

Плюс на фоне разобщенного общества индивидуалистов, в котором каждый сам за себя, где происходит тотальное обессмысливания жизни, и вопрос о смысле жизни не находит ответа, самой уязвимой категорией, конечно же, являются дети и подростки. Под влиянием этих процессов затрагиваются глубинные психологические механизмы, побуждающие совершить суицид.

Как решить эту сложную проблему в нынешних реалиях? Очевидно, это уровень государственной культурной политики, с экранов ТВ, из всех источников, будь то печатные издания, или социальные сети или интернет-СМИ, все эти источники должны транслировать здоровые, жизнеутверждающие образцы культуры!

Эксперты отмечают, что очень важен вопрос определения человека в своей жизни — это и есть поиск и обретение своего смысла жизни, человек должен служить какой-то высокой цели и эта цель должна быть вне его самого. А это совместная задача государства, системы образования и семьи.

Свое мнение относительно темы и способа ее раскрытия высказал неравнодушный гражданин, многодетный отец, участник родительского движения, Константин Горлевич. По его мнению, передача и стиль ее проведения носит тенденциозный характер, и не раскрывает сути проблемы. Говоря «по-простому», передача — бесполезна и, возможно, даже вредна, считает активист.

«В эфире ток-шоу «В центре внимания» поднималась безусловно очень важная тема увлечения подростков так называемыми «группами смерти». Однако, к моему сожалению, ничего нового и адекватного, я там не услышал. Во-первых — потому что там банально не дали слова действительно специалистам и родителям, например, таким, как я. Во-вторых, все приглашённые к барьеру (ох уж этот плагиат аля «вечер Соловьёва») «эксперты» говорили в каких-то, как-будто бы оговоренных заранее рамках», — считает активный родитель.

Причем, как отметил Горлевич, была явно тенденциозная подача информации и сомнительные по убедительности громкие заявления о «виновности семьи во всех проблемах», которые красной нитью проходят через всю передачу.

«Чего, например, стоят заявления молодого человека (в белой кофточке и с причёской унисекс), заявленного как «эксперт по интернет-сетям», и (!) не имеющего опыта семейной жизни, о том что «прежде всего родители виноваты… они и должны быть наказаны», — возмущается многодетный отец.

Но более всего общественника возмутила позиция главного детского психиатра Челябинска Татьяны Смирновой. «Уж она-то выдала всем по полной. Оказывается, у неё «есть много знакомых семей, где дети глубоко несчастны, и ими никто не занимается…». Любой человек, обладающий критическим мышлением, сходу увидит наглейшую ложь и подмену понятий. С моей точки зрения, происходит огульное обвинение семьи как института общественного устройства. Оглядитесь, любую нынешнюю проблему общества стали искусственно притягивать к теме «семейного насилия», рассматривая ее через призму органов опеки и неких «фондов защиты детей». Достаточно вспомнить предыдущий эфир передачи — «Бить или не бить», о поправках в статью 116 уголовного кодекса. Ведь что сделали — нагнали в студию «опекунш» и «соцзащитниц» и разбавили это шапито ряженым казаком с нагайкой. Фактически также состоялось плановое поливание грязью института семьи как такового и неубедительные попытки возразить (а скорее всего — пропиариться) представителя «традиционного воспитания нагайкой». Это очень спорная и далеко не повсеместная традиция, причем сильно смахиваюшая на провокацию. Итог очевиден: нормальные адекватные родители в ужасе и склоняются на сторону ювенальщиков, только бы не дать развернуться «нагайщиками». Таким образом, получается, что телевидение, СМИ проводникам ювенальных технологий подбирают в оппоненты маргинальных людей и на контрасте с ними подыгрывают сторонникам «цивилизованных европейских ценностей», — считает Константин Горлевич.

Отметим, в Челябинской области в 2015 году было зарегистрировано 22 случая суицидов детей и подростков, в 2016 году — 27 случаев. В целом в России в последние годы отмечен существенный рост количества суицидов несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Любить или лупить: в Челябинске снова вызвал споры закон «о шлепках»