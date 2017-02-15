Музей-заповедник «Хохловка» стал собственностью Пермского края

Пермь, , 13:55 — REGNUM В Пермском крае состоялась передача музея-заповедника «Хохловка» из собственности Российской Федерации в собственность региона. Торжественное подписание акта приема-передачи объектов музея-заповедника состоялось 15 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Краевые власти активно участвовали в создании музея, его развитии, сохранении памятников деревянного зодчества, расположенных на его территории. Долгое время Пермский край вел переговоры с Росимуществом по вопросу передачи музея-заповедника региону, и сегодня этот вопрос решен. Все 15 объектов культурного наследия Хохловки будут по праву принадлежать Пермскому края и использоваться Пермским краеведческим музеем.

Стоит отметить, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка (Пермский район). Сегодня музей объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Как отметили в Пермском краеведческом музее, «Хохловка» удивляет не только памятниками деревянной архитектуры. Главный секрет — в гармонии зодчества и природы: с верхушки холма открывается вид на редкой красоты пейзаж — просторы речной глади, лесистые холмы, скалы вдоль залива; еловый лес чередуется с березовыми рощами, заросли можжевельника соседствуют с рябиной, черемухой, калиной. Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, военно-исторические и арт-фестивали.