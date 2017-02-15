Минобороны РФ открыло официальную страницу в «Одноклассниках»

Минобороны РФ уже имеет официальные страницы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram

Москва, , 13:45 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации зарегистрировало официальный аккаунт в соцсети «Одноклассники», где будет размещаться актуальная и интересная информация о деятельности военного ведомства. Об этом сообщается в среду, 15 февраля, на сайте Минобороны РФ.

«На новой официальной странице Минобороны РФ в «Одноклассниках» в режиме онлайн будут размещаться сообщения о ежедневной учебной и боевой работе подразделений всех видов и родов войск, во всех военных округах, флотах и базах за рубежом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в информационной ленте можно будет ознакомиться с актуальными видео‑ и фотоматериалами.

Подписчики смогут также активно участвовать в жизни сообщества: участвовать в акциях, высказывать свои мнения в опросах, голосованиях и обсуждениях, задавать интересующие их вопросы и оставлять комментарии к записям.

«Минобороны РФ уже имеет официальные страницы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, — говорится в сообщении. — Общее количество их постоянных подписчиков превышает 700 000».