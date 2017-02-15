МОМ: Для помощи Южному Судану нужно $76,8 млн в 2017 году

Джуба, , 13:38 — REGNUM Для помощи в решении гуманитарного кризиса в Южном Судане Международной организации по миграции нужно $76,8 млн в 2017 году, указывается на официальном сайте организации.

Более 4,9 млн человек сталкиваются с серьезной нехваткой продовольствия, еще 1,84 млн считаются внутренне перемещенными лицами, около 1,2 млн бежали в соседние страны.

«В течение 2016 года острее стала необходимость в предоставлении помощи на фоне распространения кризиса на относительно стабильные регионы и ухудшения ситуация в регионе Верхний Нил», — заявил глава миссии МОМ в Южном Судане Уильям Баррига.

«На фоне того, как гражданские лица по-прежнему несут на себе всю тяжесть насилия, крайне необходимо срочно найти политическое решение кризиса», — сказал он.

Напомним, ситуация в Южном Судане обострилась после июльской «резни в Джубе», столице частично признанной республики, которая началась со столкновений между войсками президента Сальвы Киира.