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Свердловских общественников не подключили к выполнению поручения президента

Общество
На Среднем Урале сформирована и начала работу рабочая группа по рассмотрению конфликтов с изъятием ребёнка из семьи, в которую не вошли представители крупнейших в России родительских организаций специализирующиеся на защите семьи от незаконного вторжения чиновников

Екатеринбург, 15 февраля 2017, 13:45 — REGNUM  На Среднем Урале создана и начала работу межведомственная рабочая группа по рассмотрению конфликтов с изъятием ребёнка из семьи, созданной при уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области. При этом в группу не были включены общественники и родительские организации, которые имеют многолетний опыт работы по противодействию ювенальной юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В состав рабочей группы входят представители Минсоцполитики Свердловской области, регионального Минкульта и министерства образования. Также в работе принимают участие сотрудники полиции, службы судебных приставов (иногда изъятие детей происходит по решению суда) и представитель Свердловского областного суда. В состав группы приглашены и общественники. В частности, член общественной палаты Свердловской области Лариса Докучаева, руководитель «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев, и представитель общественной организации приёмных семей.

Руководитель регионального свердловского отделения всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Артемий Брусницын сообщил, что в состав рабочей группы не были включены представители РВС и «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» (АРКС). Именно эти организации на протяжении долгих лет оказывают реальное противодействие ювенальной юстиции и оказывают правовую поддержку семьям, из которых незаконно изымали детей. Он сообщил, что в группу не была включена член Общественной палаты России Людмила Виноградова, которая также имеет большой опыт работы в этом направлении. По его словам РВС и АРКС — это крупнейшие родительские организации в России, основное направление деятельности которых, это защита семьи от необоснованного вторжения чиновников и незаконного отбирания детей.

«Зато в группе уполномоченного по правам ребёнка по Свердловской области оказались малоизвестные, но очень понятные «общественники» и представители органов осуществляющих непосредственное отбирание детей из семьи, которые теперь будут «рисовать» статистику собственных нарушений для президента», — сообщил Артемий Брусницын.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что группа должна быть управляемая, а её работа будет полностью открыта для общественности.

«Мы постарались сделать рабочую группу управляемой. Большое количество участников сделает её работу невозможной, а мы должны принимать конкретные решения. Группа должна работать. И всем кто не вошёл, мы предлагаем включиться с точки зрения контроля и представления информации. Это не закрытая группа. Она будет полностью открыта для общественности, а все обсуждаемые вопросы будут освещаться. Куда мы без общественников!», — заявил Игорь Мороков.

Он добавил, что если представители общественных организаций представят свои данные, то они будут вынесены на рассмотрение рабочей группы, а при необходимости на заседание будут приглашены сами общественники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам пресс-конференции в декабре 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение Министерству труда и социальной защиты России, ОП РФ и уполномоченному при президенте по правам ребёнка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

Напомним, что ранее РВС выразило обеспокоенность тем, что ведомства могут оказаться не готовы к качественному выполнению поручения президента и внесло свои предложения.

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