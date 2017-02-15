На проекты о революции 1917 года направят более 100 млн рублей

Москва, , 13:23 — REGNUM Фонд «История Отечества» распределит по конкурсу около 100 млн рублей на создание фильмов и книг, проведение выставок, международных форумов, посвященных столетию революции 1917 года в России. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил исполнительный директор и председатель правления фонда Константин Могилевский, передает ТАСС.

По словам Могилевского, конкурс стартовал 31 января 2017 года и на сегодняшний день уже поступило около 70 заявок на участие. Конкурс проводится по четырем направлениям: поддержка выставочной деятельности, производства фильмов, научно-популярной литературы и поддержка проведения международных форумов и мероприятий. «В течение февраля принимаем заявки и в течение марта планируем подвести итоги конкурсов», — сказал Могилевский.

Для оценки проектов, рассмотрения заявок и дальнейшей работы будут сформированы четыре экспертных совета, которые возглавят первый заместитель генерального директора Михаил Гусман, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев. Также приглашение принять участие в работе экспертного совета было направлено генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.

Также на пресс-конференции было подписано соглашение о взаимодействии Российского исторического общества и фонда «История Отечества».

Добавим, Фонд «История Отечества» создан в 2016 году по указу президента России Владимира Путина с целью популяризации российской истории и поддержки программ исторического просвещения.

Напомним, в 2017 году исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции.

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