Госдума продлевает сроки установки счетчиков за газ и свет в Крыму

Москва, , 13:20 — REGNUM Законопроект, предполагающий продление для Крыма и Севастополя сроков для обязательного установления приборов учета электричества и газа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Предлагается продлить для Республики Крым и города федерального значения Севастополя сроки обязательного установления приборов учета используемых энергетических ресурсов — до 1 января 2018 года.

Продлеваются и сроки оснащения собственниками объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию — до 1 января 2021 года.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика («Единая Россия»), в Севастополе обеспеченность счетчиками холодной воды составляет 79%, горячей — 2%, отопления — 17%, электроэнергии — 17%.