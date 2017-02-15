Оренбуржье названо в числе отстающих по снижению смертности

Оренбург, , 13:13 — REGNUM Согласно подсчетам специалистов Фонда «Здоровье», две трети регионов (67%, то есть 57 из 85) не достигли целевых показателей по снижению смертности населения на 2016 год. Из их числа более чем на 10% не выполнили план Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Карелия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

«Невыполнение плана по снижению смертности регионами нельзя объяснить особенностями их климата или экологии, так как эти факторы уже заложены в целевые показатели. И если план не удается выполнить, то возникают вопросы, прежде всего, к чиновникам, которые отвечают за состояние здравоохранения в регионах», — рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба Народного фронта Эдуард Гаврилов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате, по предварительной оценке, численность населения Оренбургской области на 1 января 2017 года составила 1990,3 тыс. человек. Естественный прирост населения наблюдался в Оренбурге, Бузулуке, Соль-Илецке и Сорочинске и 12 муниципальных районах.

В 2016 году зарегистрировано 26 829 родившихся, в том числе 13 823 мальчика и 13 006 девочек. Уровень рождаемости в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 4,9%, уровень смертности — на 4,3%.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалось снижение уровня смертности по всем основным причинам смерти: от болезней органов дыхания (на 24,7%), болезней системы кровообращения (на 10,1%), некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 7%), внешних причин смерти (на 6,7%), болезней органов пищеварения (на 3,5%), новообразований (на 3,4%). Уровень младенческой смертности (на 10 тысяч родившихся) по сравнению с 2015 годом снизился на 7,5%.

Как отметили в пресс-службе ОНФ, целевые показатели по снижению смертности населения были заложены в «майском указе» главы государства «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В частности, там определены пять показателей, по которым необходимо к 2018 году достигнуть снижения смертности: это снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе злокачественных, от туберкулеза, от дорожно-транспортных происшествий, а также младенческой смертности. Во исполнение «майского указа» главы государства Министерство здравоохранения РФ разработало государственную программу «Развитие здравоохранения», которая была запущена в 2013 году и рассчитана до 2020 года. Согласно указанной программе запланировано снижение общих показателей смертности, при этом указанные показатели должны снижаться каждый год по мере ее реализации.

Отметим, что 19 января вице-губернатор — заместитель председателя правительства по социальной политике Павел Самсонов на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения в Оренбуржье, подчеркнул, что вопросы сохранения жизней оренбуржцев находятся на постоянном контроле региональной власти. «Позитивные демографические тенденции в области стабильны. По оперативным данным, за 11 месяцев 2016 года родилось 24 900 человек. Потери населения за этот же промежуток времени составили 24 716 человек, что на 1186 человек меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Показатель общей смертности снизился на 4,3%», — сказал он.

Смертность от внешних причин снизилась на 7,5%, в том числе от ДТП на 23,5%. По словам Самсонова, работа, направленная на сокращение смертности от внешних причин, организованно проводится в области с 2012 года. Смертность от внешних причин наиболее предотвратима, а потому улучшение показателей смертности от внешних причин в принципе возможно. Органам власти всех уровней необходимо уделять этим вопросам пристальное внимание. «Перед нами стоит задача продолжения работы, направленной на сокращение смертности от внешних причин», — подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства, разработан план профилактических мероприятий по сокращению смертности от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий, пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде) в Оренбургской области на 2017 год, которым определены прогнозные показатели смертности от внешних причин. Меры, принимаемые на региональном уровне, призваны закрепить позитивные демографические тенденции, снизить потери населения, способствовать росту продолжительности жизни оренбуржцев.