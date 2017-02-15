Мосгорсуд оставил в силе приговор участникам гонок на Gelandewagen

Москва, , 13:04 — REGNUM Приговор в отношении сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова и двух его друзей по делу о «гонке» с полицейскими на Mercedes Gelandewagen оставлен без изменений. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял 15 февраля Московский городской суд (Мосгорсуд).

«Апелляционное представление прокуратуры оставить без удовлетворения, — огласила решение судья. — Приговор Гагаринского районного суда в отношении Руслана Шамсуарова, Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова оставить без изменений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2016 г. Гагаринский районный суд Москвы признал сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова виновным в оскорблении стражей порядка и приговорил его и его знакомого Виктора Ускова к обязательным работам в течении 300 часов. Еще один фигурант дела Абдувахоб Маджидов, непосредственно управлявший транспортным средством, был полностью оправдан. Также суд постановил изъять в пользу государства Mercedes Gelandewagen, на котором была устроена «гонка» по улицам столицы.

В мае 2016 г. в интернете появился видеоролик, на котором группа молодых людей «развлекается» на внедорожнике, злостно нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. На кадрах было видно, как молодые люди пытаются скрыться от стражей порядка на огромной скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. При этом нарушители сами транслировали свои действия в соцсеть Periscope.

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