В Ярославле приступают к школьному строительству

Ярославль, , 12:56 — REGNUM Ярославской школе № 43 выделили 120 миллионов рублей на возведение пристройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации школы. Строительство планируют завершить в 2018 году.

В адресную инвестиционную программу объект вошел благодаря принятым на очередном заседании Ярославской областной Думы изменениям в областной бюджет 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет выделил 118 млн рублей на завершение строительства школы в селе Туношна. Это позволило высвободить деньги, заложенные по данным статьям в областном бюджете.

«Федерация таким образом стимулирует нас строить новые общеобразовательные учебные учреждения. Нам компенсировали 70 процентов средств, заложенных на школу в Туношне. Условия программы таковы, что эту компенсацию мы должны перенаправить на новое строительство. На пристройку к 43-й школе была в полном объеме готова документация, поэтому мы приняли решение строить ее. Сдадим — получим компенсацию, пойдем в новое строительство по такому же принципу. У нас есть проблемы в Рыбинске, в микрорайоне Сокол в Ярославле», — сказал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.

«У нас в 2005 году снесли пристройку к школе из-за ее ветхости, обещали ее сделать к 2010 году, но был юбилей города и денег не хватило, потом были проблемы в других школах. До нас дошла очередь только сейчас. В пристройке мы сделаем столовую, а то пока дети питаются в буфете, появится актовый зал, мастерские, учебные класс. Это сильно нас разгрузит, поскольку учится в школе почти тысячу человек, но из-за нехватки помещений, мы вынуждены заниматься в две смены», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор школы Майя Борецкая.

Общий объем финансирования возведения пристройки составит около 120 миллионов рублей. Планируется реализовать проект к 1 сентября 2018 года.