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Проживающим в бывших ведомственных общежитиях могут снизить тарифы

Общество
Условия найма такого жилья будут регулироваться Гражданским кодексом РФ

Москва, 15 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  Условия найма жилых помещений в бывших ведомственных общежитиях будут улучшены, тарифы снижены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроект предполагает, что отношения с гражданами, проживающими в жилых помещениях, находящихся в жилых домах бывших ведомственных общежитий, переданных в частную собственность, будут регулироваться нормами Гражданского кодекса РФ о договоре найма жилого помещения. Одновременно устанавливается, что условия таких договоров в части платы за пользование жилым помещением, платы за содержание жилого помещения и платы за коммунальные услуги должны быть аналогичными условиям договора социального найма. «Это позволит исключить применение в отношении таких граждан необоснованно высоких тарифов по оплате жилого помещения», — отметила замглавы Минстроя Наталья Антипина. По ее словам, сейчас в таких домах, которые являются бывшими ведомственными общежитиями, проживает более 19 тыс. человек.

Сейчас большая часть зданий, которые имеют статус бывших ведомственных общежитий, перешедших в частную собственность, находится в неудовлетворительном состоянии и имеет степень износа от 30% до 85%, отмечают в правительстве РФ.

В свою очередь глава комитета Госдумы о жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») озвучила ряд замечаний к законопроекту. «Мы решаем частично проблему тех, кто остался на условиях найма. Но кто-то приватизировал эти помещения, и это их единственное жилье. Этот момент надо обязательно учесть, иначе они окажутся в сложнейшей ситуации на сегодняшний день. Мы не защищаем законопроектом людей от выселения, от выдавливания их», — сказала она.

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