Более 360 жалоб на действия коллекторов поступили на горячую линию ОП РФ

Чаще всего граждане жалуются на частые звонки от коллекторов

Москва, , 12:34 — REGNUM На горячую линию Общественной палаты РФ по жалобам на действия коллекторов за три недели работы поступило 364 звонка. В основном сами должники жалуются на частые звонки от коллекторов, сообщили в ОП РФ.

Также поступают обращения с жалобами на действия коллекторов в отношении граждан, которые не оформляли кредиты, либо их задолженности уже погашены.

«Общественная палата России будет осуществлять жесткий общественный контроль за тем, как работают коллекторы, как соблюдается закон, и обращения, которые будут поступать в ОП РФ, будут на особом контроле. Все вопросы, которые касаются коллекторской деятельности, сообщения о поведении коллекторов мы принимаем на горячую линию и будем оказывать правовую поддержку гражданам», — подчеркнул член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена.

С помощью горячей линии «Коллектор-контроль» будет осуществляться мониторинг правоприменительной практики закона. Все поступившие обращения будут проработаны и переданы в соответствующие органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия «Коллектор-контроль» была открыта в ОП РФ 25 января 2017 года. Те граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, могут обращаться на горячую линию ОП РФ по телефон: 8−800−737−77−66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы горячей линии: пн-чт — с 09:00 до 18, пт — с 09:00 до 16:45 мск.