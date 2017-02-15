Власти Гуанчжоу ввели запрет на торговлю живой птицей из-за угрозы H7N9

Запрет продлится не менее двух недель

Гуанчжоу, Китай, , 12:26 — REGNUM Власти китайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) ввели дополнительные меры по предотвращению эпидемии птичьего гриппа. С начала года на территории провинции был зарегистрирован 21 случай заражения местных жителей вирусом H7N9, 10 из которых привели к гибели людей. По решению властей Гуанчжоу с 14 по 28 февраля на территории города приостанавливается торговля живой птицей.

С аналогичной инициативой выступили власти сразу нескольких провинций, где ранее было зарегистрировано рекордное количество пациентов, в чьей крови был обнаружен вирус H7N9. Запрет на торговлю может быть продлен до улучшения карантинной обстановки в регионе. В ближайшие две недели все точки реализации живой птицы пройдут обязательную дезинфекцию, пишет «Синьхуа».

По данным Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи КНР, с начала года в стране были зарегистрированы 192 случая заражения человека птичьим гриппом, в результате чего от опасной болезни скончались 79 граждан КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 февраля Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила факт выявления двух новых случаев заражения человека опасным вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп. Оба пациента доставлены в больницу в критическом состоянии.

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