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Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос

Общество
Опрос «Левада-центра»

Москва, 15 февраля 2017, 12:05 — REGNUM  Жители России высказали свое отношение к политикам XX века. Самое положительное отношение у граждан — к Путину и Брежневу, самое отрицательное — к Ельцину и Горбачеву. Таковы данные опроса, проведенного «Левад-центра».

К президенту РФ Владимиру Путину с уважением относятся 49% граждан, с симпатией — 20%, с восхищением — 14%.

К лидеру советской эпохи — Леониду Брежневу — с уважением и симпатией относятся 22% и 23% соответственно.

Кроме того, 30% респондентов уважительно относятся к Иосифу Сталину. 26% — Ленину.

К деятельности таких политиков, как Никита Хрущев и Юрий Андропов, безразлично относятся 45% и 42% соответственно.

Личности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вызывают неприязнь и раздражение у 30% опрошенных.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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