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Совфед одобрил закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Общество
Срок бесплатной приватизации завершается 1 марта

Москва, 15 февраля 2017, 11:54 — REGNUM  Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Документ направляется на подпись президента России.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что закон является «законом социальной справедливости». «Каждый раз, когда мы раньше принимали очередной закон о продлении сроков приватизации, это вызывало нервную реакцию населения, создавало очереди в места регистрации. Теперь мы ставим в этом точку», — отметила сенатор.

За 25 лет бесплатной приватизации было приватизировано 30,5 млн единиц жилья, сообщил член Совфеда Дмитрий Азаров. Неприватизированными остаются около 500 тыс. единиц, из них 300 тыс. — это аварийное жилье. Данные учитывают и Крым с Севастополем.

Первоначально предполагалось, что бесплатная приватизация будет касаться только ряда категорий граждан. До 2020 года предполагалось продлить ее для жителей полуострова, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот.

Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

Госдума единогласно поддержала продление бессрочной бесплатной приватизации жилья в третьем чтении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, Владимир Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации. «И фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Песков. В первоначальной редакции предполагалось продлить бесплатную приватизацию до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ненервирующая» приватизация: ГД проголосовала за бесплатную и бессрочную

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Приватизация жилья
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