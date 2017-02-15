Среда, 15 Февраля 2017 года
11:51:56 МСК

Жириновский дал совет осужденной за репост Чудновец

Общество
По мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований»

Москва, 15 февраля 2017, 11:05 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует осужденной за репост Евгении Чудновец не отказываться от помилования президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. «Предлагают помилование. Зря она отказывается. Помилование — это, как говорится, действие от главы государства, он в данном случае не вмешивается в судебный процесс», — отметил Жириновский.

«А так еще будет пересматриваться (жалоба) сколько времени. Каждый день в тюрьме — это большой стресс», — говорит депутат.

При этом, по мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований». «Вообще сажать нельзя. Пост, перепост — штраф, административный арест. При чем здесь колония, тюрьма? В чем преступление? Это чудовищно, мы будем отстаивать», — заверил парламентарий.

«Что за судьи, прокуроры, следователи? Вы занимайтесь преступниками, убивают каждый день, грабят каждый день, а вы берете там женщину, ее пост какой-то, увидели что-то, фотография, ребенок… И главное и (глава СКР Александр) Бастрыкин поддерживает, депутаты все. А в Кургане судьи очень особые», — добавил Жириновский.

Осужденная за репост воспитательница из екатеринбургского детсада Евгения Чудновец не будет добиваться помилования. Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи. Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное