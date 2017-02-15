Школьников-инвалидов Волгограда наделят правом на бесплатное питание

В бюджете на эти цели необходимо будет изыскать более 5,6 млн рублей

Волгоград, , 10:56 — REGNUM В Волгограде возрастет количество детей, которые смогут питаться в школьных столовых за счёт государства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 15 февраля, вопрос о предоставлении права на бесплатное двухразовое питание помимо детей с ограниченными возможностями здоровья еще и детям-инвалидам местные депутаты обсудят уже на ближайшем заседании гордумы. Накануне соответствующий проект решения был единогласно поддержан парламентариями комитета по образованию, науке, культуре и общественным связям.

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Если документ будет принят, это позволит обеспечить бесплатным питанием еще почти 900 волгоградских школьников. Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться ученикам льготной категории, обучающимся по очной форме, из расчета 65 рублей в день. По предварительным расчетам, из бюджета Волгограда на эти цели потребуется дополнительно направить свыше 5,65 млн рублей.

Напомним, в настоящее время двухразовым бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся специальных (коррекционных) классов на основании решения гордумы, принятого в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года городские депутаты приняли решение о «заморозке» в 2015 году ряда социальных льгот. В их число попало и льготное питание школьников, финансирование которого приостанавливалось с 1 июня 2015 года. В прошлом году (с февраля) льготу на питание школьникам вернули, финансирование ежедневного было увеличено. На организацию бесплатного питания учащихся образовательных учреждений из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, состоящих на учете у фтизиатра в городском бюджете планировалось предусмотреть почти 42 миллиона рублей.

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