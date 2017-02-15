По итогам января жертвами инфекционных заболеваний в КНР стали 1121 человек

Пекин, , 10:55 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР опубликовала статистику, согласно которой в январе 2017 г. на территории Китая было зарегистрировано более 482 тыс. случаев заражения инфекционными заболеваниями, 1121 из которых привели к гибели пациентов.

Самыми опасными болезнями признали гепатит, туберкулез, сифилис, дизентерию и гонорею. Данные болезни привели к гибели 1108 граждан КНР в январе, пишет «Чжунго жибао».

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, количество смертей от инфекционных заболеваний постепенно снижается. На протяжении последних 15 лет правительство КНР ежегодно увеличивает расходы на развитие системы здравоохранения Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 г. от инфекционных заболеваний скончались 1564 гражданина КНР.

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