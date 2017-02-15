Среда, 15 Февраля 2017 года
11:52:15 МСК

В Оренбурге число школьников с гриппом и ОРВИ выросло почти на 30%

Общество
Эпидемиологи отмечают, что уровень заболеваемости в областном центре не изменился, а количество заболевших школьников увеличилось на 27,3%
Грипп. ОРВИ
Иллюстрация: Ponchikov.net
Грипп. ОРВИ

Оренбург, 15 февраля 2017, 10:39 — REGNUM  В Оренбурге с 6 по 12 февраля зарегистрировано 5 тыс. случаев. Показатель практически соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены незначительно по совокупному населению, в том числе среди детей 7−14 лет и взрослых. При этом число заболевших школьников увеличилось на 27,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

На территории региона с 6 по 12 февраля зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 7% ниже, чем на прошлой неделе (с 30 января по 5 февраля). По данным лабораторного мониторинга сохраняется активность вирусов гриппа, доля которых от общего числа положительных находок составила 88,3%. По прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2).

С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты три школы в трех муниципальных образованиях и одно среднее учебное заведение. Частично закрыты 17 классов в девяти школах, пять групп в четырех детских садах, две группы в одном среднем учебном заведении.

Напомним, после новогодних каникул школьники Оренбурга не вышли на занятия, поскольку в школах ввели карантин. Основной эпидемический удар по ОРВИ и гриппу пришелся на областной центр, где эпидпорог был превышен на 83,6%. Вынужденные каникулы завершились 19 января. Затем (также в январе) карантин вводился в Новотроицке, Орске, Гае.

Читайте также: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Оренбурге превышен на 83,6%

А также: Эпидемия гриппа в Оренбуржье: все школы Орска закрыли на карантин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное