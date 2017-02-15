В Оренбурге число школьников с гриппом и ОРВИ выросло почти на 30%

Эпидемиологи отмечают, что уровень заболеваемости в областном центре не изменился, а количество заболевших школьников увеличилось на 27,3%

Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге с 6 по 12 февраля зарегистрировано 5 тыс. случаев. Показатель практически соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены незначительно по совокупному населению, в том числе среди детей 7−14 лет и взрослых. При этом число заболевших школьников увеличилось на 27,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

На территории региона с 6 по 12 февраля зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 7% ниже, чем на прошлой неделе (с 30 января по 5 февраля). По данным лабораторного мониторинга сохраняется активность вирусов гриппа, доля которых от общего числа положительных находок составила 88,3%. По прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2).

С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты три школы в трех муниципальных образованиях и одно среднее учебное заведение. Частично закрыты 17 классов в девяти школах, пять групп в четырех детских садах, две группы в одном среднем учебном заведении.

Напомним, после новогодних каникул школьники Оренбурга не вышли на занятия, поскольку в школах ввели карантин. Основной эпидемический удар по ОРВИ и гриппу пришелся на областной центр, где эпидпорог был превышен на 83,6%. Вынужденные каникулы завершились 19 января. Затем (также в январе) карантин вводился в Новотроицке, Орске, Гае.

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