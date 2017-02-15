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Высокопоставленный китайский чиновник осужден на 15 лет за взяточничество

Общество
В результате незаконной деятельности экс-чиновник «заработал» $5,8 млн
Суд
Joe Gratz
Суд

Пекин, 15 февраля 2017, 09:35 — REGNUM  Промежуточный народный суд китайского города Сямэнь вынес приговор бывшему партийному руководителю в провинции Хэбэй. Судья признал Чжоу Бэньшуня виновным в неоднократном получении взяток, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии доходов и приговорил экс-чиновника к 15 годам лишения свободы.

Суд конфисковал все имущество бывшего государственного служащего, которое было оценено на 2 млн юаней, а также все незаконно заработанные средства, объекты недвижимости и автомобили пишет «Наньцзао жибао».

В ходе следствия было установлено, что экс-чиновник в период с 2001 по 2014 г. использовал свое служебное положение для продвижения своих приближенных по карьерной лестнице, а также оказывал поддержку некоторым представителям бизнеса, которые взамен дарили деньги или дорогие подарки. Общая сумма взяток экс-чиновника составила около 40 млн юаней ($5,8 млн).

Экс-чиновник активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 января китайский суд отправил в тюрьму двух бывших чиновников, бежавших за границу с целью избежать правосудия.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР арестованы чиновники, пытавшиеся скрыться за гарницей

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