Благоустройство набережной Енисея обсудили на общественных слушаниях

Красноярск, , 09:06 — REGNUM Красноярцы высказывают предложения о том, как создать комфортную для всех горожан набережную реки Енисей. Основа концепции благоустройства набережной была представлена на архитектурной выставке, в рамках которой представители архитектурного сообщества презентовали проекты будущего благоустройства знакового общественного пространства Красноярска. Для того, чтобы узнать мнения бОльшего количества горожан, представителей различных групп красноярцев, были организованы общественные обсуждения.

3 февраля в Доме кино участники высказали ряд предложений, которые, в частности, касались дополнительного озеленения общественного пространства, создания пляжной зоны и мест для переодевания, игровых и спортивных площадок, дорожек для бега, а в зимний период — оформления лыжни и обустройства катка. Особое внимание горожане предлагали уделить среде питания, связи левобережной набережной с островами Татышев и Посадный, наполнению общественного пространства событийной жизнью.

Общественные обсуждения, которые состоялись сегодня в молодёжном центре «Пилот», стали продолжением уже начатой работы по сбору инициатив красноярцев. Участниками дискуссии, большинство из которых были студенты, молодые дизайнеры и архитекторы, были высказаны как концептуальные, так и предметные предложения, касающиеся благоустройства одного из любимых мест отдыха всех горожан.

О необходимости определения философии оформления левобережной набережной говорил Сергей Ковалевский, заместитель директора Красноярского культурно-исторического музейного комплекса «Площадь Мира».

«Город — это многосоставная матрица. С одной стороны, город — это дороги, мосты, здания… Это своеобразная твердая, даже железобетонная сила. А есть одновременно человеческие отношения, слой метафор, символов, чувственного образного отношения к нашему городу и всему происходящему. Это — мягкая сила. Учитывая, что сегодня все современные города пытаются привлечь творческих людей, нам очень важно, чтобы проект набережной создавал атмосферу творческого комфорта для креативного класса людей», — поделился своим мнением Сергей Ковалевский.

Архитектор Алексей Мякота поддержал Сергея Леонидовича, отметив, что, реализуя проект благоустройства левобережной набережной реки Енисей, нужно сделать так, чтобы каждый красноярец мог почувствовать — это его место: «что в Красноярске по его идее, мысли реализован проект, который его радует, где ему комфортно».

Обозначив философию проекта благоустройства набережной, участники общественных обсуждений перешли к конкретным предложениям.

Так, Василий Торгашин предложил организовать коммуникацию людей с пространством набережной, чтобы каждый красноярец почувствовал свою сопричастность к жизни города.

Ольга Ступакова, преподаватель сибирского центра садоводства и озеленения, предложила создать на набережной тактильную среду, оформить будущие малые архитектурные формы в едином стиле, а также изменить подход к озеленению набережной: «Хотелось бы увязать регулярную компановку этого пространства с пейзажным озеленением, которое будет максимально приближено к природе. Думаю, что это внесет больше гармонии».

По итогам общественных обсуждений, прошедших в молодёжном центре «Пилот», от участников было собрано 34 предложения. Среди них: устройство фотогалереи, обустройство иллюминации, оформление событийного ряда, строительство мостовых, пешеходных переходов, создание инфраструктуры для маломобильных групп красноярцев и людей старшего поколения и ряд других предложений.

Отмечая необходимость проведения таких общественных обсуждений, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Красноярск принимает участие в федеральной программе, поддерживаемой Президентом страны. Программа предусматривает выделение средств на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств. Сейчас идет голосование, горожане выбирают, какое знаковое место Красноярска необходимо благоустроить. Уверенно лидирует левобережная набережная реки Енисей. И для того, чтобы с большой ответственностью распорядиться финансовыми средствами, необходимо собрать палитру мнений красноярцев. Общественные обсуждения — это механизм, позволяющий всем заинтересованным горожанам высказать свои предложения по обустройству набережной. По итогам обсуждений, с учётом тех мнений, которые были высказаны и сегодня, будет подготовлена проектная документация благоустройства набережной».