Мэр Новосибирска: 139 домов признаны аварийными, но денег на них нет

Градоначальник планирует обратиться к органам госвласти с просьбой продлить действие федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья и попросил депутатов поддержать его

Новосибирск, , 09:21 — REGNUM В городе Новосибирске насчитывается 139 домов, которые признаны ветхими и аварийными, но денег на их ремонт или расселение в муниципальном бюджете нет. В этом признался мэр города Анатолий Локоть, выступая на сессии совета депутатов накануне.

«139 домов в Новосибирске признаны ветхими и аварийными уже после 2012 года и в федеральную программу не попали. Денег в бюджете города на них нет. Все задачи, которые были перед нами поставлены в соответствии с федеральной программой, к концу текущего года мы выполним. Но что делать с десятками домов, которые в программу не попали? — отметил градоначальник. — В 2016 году город смог выделить на расселение 145 млн рублей. В этом году на эти цели пойдет 180 млн рублей консолидированного бюджета, это шесть расселенных домов».

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть намерен обратиться к органам госвласти с просьбой продлить действие федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья и попросил депутатов Горсовета поддержать инициативу.

Отметим, что Федеральный закон от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию ЖКХ» предусматривает завершение региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда 1 сентября 2017 года. Речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными до 2012 года. В Новосибирске расселение из ветхого жилья на данный момент ведется еще по двум программам — «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31 декабря 2012 года аварийными и подлежащими сносу и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011—2017 годы», «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий».

По официальным данным, в 2016 году в рамках этих трех программ новое жилье получили 610 человек, снесено 43 аварийных дома. В том же 2016 году муниципальные власти провели аукционы на право развития 12 застроенных территорий, по результатам которых заключено девять договоров на расселение 37 аварийных домов. По словам мэра, городские власти ищут новые подходы к сотрудничеству с застройщиками по программе развития застроенных территорий.

«Но только нашими возможностями мы с задачей расселения не справимся, — заявляет Локоть. — Без поддержки федерального уровня нам не удастся решить эту проблему полностью. Это говорят и наш опыт, и обращения депутатов и жителей Новосибирска. Это экономически невыгодное направление для застройщиков. И эту проблему нужно решать радикально. Поэтому сегодня мы планируем обратиться на государственный уровень, прежде всего в область, и здесь нам важна поддержка депутатов».

Согласно данным, которые предоставили ИА REGNUM в новосибирской городской администрации, с 2004 года в областном центре Новосибирской области расселено 452 аварийных дома. Общие объемы финансирования программ в 2016 году составили 249,4 млн рублей, в том числе 138,1 млн — из федерального и 111,3 млн — из городского бюджетов.

Стоит отметить, что действия городских властей при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья нередко получали нарекания со стороны общественности. Новосибирцы не раз выходили и на одиночные пикеты, и на масштабные акции протеста, чтобы обратить внимание на бездействие мэрии при расселении из аварийного фонда.

Читайте также: «Детям жилье по нормам СИЗО»: У мэрии Новосибирска прошла серия пикетов

И у людей есть повод для сомнений в честности новосибирских властей. Так, сейчас в суде находится дело о мошенничестве при продаже муниципальных квартир. Участники организованной группы подозреваются в хищении более 1,5 тыс. муниципальных квартир, которые предназначались в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и социально незащищенных слоев населения. Группа действовала с 2004 года, и в ее состав входили бывшие и действующие должностные лица мэрии Новосибирска, руководители и работники агентства недвижимости. В рамках расследования дела была арестована бывший начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина. Позже она заключила соглашение со следствием. Если вина бывший чиновницы будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Читайте также: Арестована бывший начальник жилищного управления мэрии Новосибирска

А в августе 2016 года представители общественности выявили в Здвинском районе Новосибирской области факты грубого нарушения чиновниками прав граждан при расселении ветхого и аварийного жилья.

Читайте также: Новосибирские активисты выявили нарушения при расселении ветхого жилья

В сентябре 2016 года Контрольно-счетная палата области также нашла нарушения при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2015 годах. Сообщалось, что сроки окончания переселения во всех проверенных муниципальных образованиях соблюдены, но вот планы по сносу аварийного жилья не выполнены.

Читайте также: При расселении аварийного жилья в Новосибирской области нарушали закон

Свое опасение, что без помощи федерального центра региону не справиться с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, еще в октябре высказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский. Сейчас в этом признался и мэр областного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Без федеральной помощи новосибирцы так и будут жить в аварийном жилье