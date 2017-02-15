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За истязание — под суд: оренбуржец бил пасынков и заставлял их есть бумагу

Общество
В Бугуруслане мужчина издевался над двумя детьми своей сожительницы
Правосудие
AJEL
Правосудие

Оренбург, 15 февраля 2017, 08:51 — REGNUM  В городе Бугуруслане Оренбургской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в истязании двух несовершеннолетних мальчиков. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бугурусланский районный суд для рассмотрения по существу.

Представитель надзорного ведомства отметила, что 28-летний бугурусланец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух несовершеннолетних».

По версии следствия, мужчина с ноября 2015 по апрель 2016 года систематически избивал двух сыновей (в возрасте 9 и 11 лет) своей сожительницы. За малейшие провинности он ставил ребят на гороховую крупу, заставлял есть бумагу, принижал умственные способности одного из братьев.

Добавим, что осенью 2016 года за жестокое обращение с семилетним пасынком житель села Матвеевка в Оренбуржье получил реальный срок — три года с отбыванием в колонии общего режима. Требуя беспрекословного подчинения от ребенка, мужчина систематически наносил мальчику побои руками, ногами, ремнем, различными бытовыми предметами за невыполнение поручений. Однажды заставил ребенка стоять голыми коленями на горохе, после чего у пасынка остались синяки.

Стоит отметить, органами опеки и попечительства муниципальных образований Оренбургской области в 2015 году зафиксировано 53 факта жестокого обращения с детьми (в 2014 году — 58 случаев).

По данным судебной статистики, в 2015 году отмечен рост преступлений против несовершеннолетних. В частности, 21 ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести, семь детей подверглись истязанию, в 63 случаях дети подверглись побоям, в адрес 25 подростков высказывались угрозы убийством. Значительная часть преступлений совершалась по месту жительства несовершеннолетних.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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