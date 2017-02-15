На Камчатке хозяин истерзанной собаки жалуется на кражу пса зоозащитниками

Мужчина уверяет, что не издевался над собакой, а её состояние связано с болезнью

Петропавловск-Камчатский, , 08:15 — REGNUM На Камчатке в полицию поступило заявление от жителя посёлка Николаевка, который уверяет, что зоозащитники украли у него собаку. Правда, пёс содержался в подвале дома и вряд ли у него есть документы на дворнягу. Тем не менее правоохранители ведут проверку, а также занимаются заявлением зоозащитников о жестоком обращении с животным.

Пресс-секретарь МВД Камчатки Алла Иванова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что заявление о краже собаки поступило раньше, чем жалоба от защитников животных. «Мужчина уверяет, что лечил собаку, а не издевался над ней. По его словам, он нашел дворнягу пару месяцев назад с дротиком в теле, который используется специализированными службами по отстрелу бездомных животных», — рассказала собеседник агентства.

По уверениям мужчины, он отвез собаку к ветеринару, который решил отрезать псу хвост по медицинским показаниям и назначил курс лечения. Однако медикаменты не помогли и у собаки начала выпадать шерсть и появились язвы на теле. Поэтому мужчина якобы и отправил четвероногого друга в подвал, так как больное животное дома держать он не мог из-за дочери.

«В ближайшие дни полицейские поговорят с медиками, чтобы выяснить, могли ли медикаменты, прописанные собаке ранее (у мужчины есть на руках рецепты), негативно повлиять на здоровье и вызвать язвы», — добавила Алла Иванова.

Тем временем волонтеры, которые забрали собаку, пишут в социальных сетях, что мужчина действительно был с собакой на приеме у ветеринара осенью прошлого года. «По словам ветврача, состояние, в котором собака явилась на первичный прием в октябре прошлого года, позволяло надеяться на быстрое выздоровление: лечение должно было занять не более двух недель. Но, получив назначения, владелец с собакой ушел и исчез до декабря. По всей видимости, назначения он не выполнял, потому что, когда в начале декабря он привел ее снова, она была в ужасающем состоянии. По словам ветеринара, выяснилось, что собаку держали в уличном неотапливаемом сарае при температуре воздуха ниже 20 градусов. Узнав об этом, ветеринар упросил перевести ее в более гуманные условия. После этого животное больше на прием не приводили», — пишут волонтеры.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о несчастной собаке зоозащитникам сообщили жители поселка Николаевка. По их словам, дворняга несколько лет жила во дворе дома, потом её забрал один из местных жильцов и стал содержать её в подвале, а на днях его дочь вывела собаку на прогулку и её внешний вид ужаснул всех окружающих. После этого, люди и обратились к зоозащитникам.

«На её маленьком тельце следы чудовищных пыток: множественные ожоги (старые и новые), отрублен хвост, на одной лапе отрезаны подушечки лап, остальные обожжены. Собаку обливали горючей жидкостью и жгли», — говорили ранее волонтеры, которые приехали на место за собакой.

Изъятую собаку назвали Зоей. Сейчас она под присмотром. Объявлен сбор средств на лекарства, лечение, диетическое питание и реабилитацию покалеченного животного.

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