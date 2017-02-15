Трамп объявил ЧС в Калифорнии из-за угрозы разрушения плотины

«Президент сегодня (15 февраля) объявил о ЧС в штате Калифорния»

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM В американском штате Калифорния из-за угрозы разрушения самой высокой в стране плотины официально введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее распоряжение, как передает ТАСС, сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Президент сегодня (15 февраля) объявил о ЧС в штате Калифорния, — говорится в документе, который распространила пресс-служба Белого дома. — (Трамп) Поручил оказать федеральную поддержку штату в связи с чрезвычайными условиями из-за угрозы разрушения плотины на озере Оровилл, которая была объявлена 7 февраля и сохраняется по сей день».

Как ранее передавало ИА REGNUM, на днях в штате Калифорния из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реках в основном водоотводе плотины на озере Оровилл образовалась пробоина, а резервный канал плотины оказался выведен из строя почвенной эрозией.

Таким образом, в результате ЧП возникла угроза прорыва 230-метровой плотины.

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