Столица Сахалина – на карте худших дорог России

Южно-Сахалинск, , 07:31 — REGNUM «Убитые» дороги островной столицы, новоселье «со всеми неудобствами», южные гектары лучше северных и компетентный Сахалин, — СМИ Сахалинской области в обзоре ИА REGNUM

Город «убитых» дорог

Жалоба от возмущенных жителей Южно-Сахалинска поступила на сайт проекта «Карта убитых дорог», сообщило ИА «Сахалин и Курилы»

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Организаторы проекта формируют списки «убитых» дорог и направляют их в муниципалитеты.

К помощи проекта решили прибегнуть жильцы одного из домов островной столицы по улице Комсомольской. Люди написали, что дорогу мэрия Южно-Сахалинска ремонтировала в прошлом году, но завершить работы до холодов не успела. Незавершенную дорогу попросту закопали, оставив какие-то бугры, кочки и огороженный заборчиком люк. В результате автомобили теперь передвигаются не по дороге, а по обочине, в опасной близости к школе, муниципальным учреждениям и… столичному ГИБДД.

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Между тем, на недавнем брифинге, замначальника областного ГИБДД Юрий Жданов сообщил, что из-за безобразного состояния островных дорог количество ДТП в области выросло на 10%. В почти 500 авариях погибли 54 человека, 644 получили увечья.

Но, как следует из «Карты убитых дорог России» — проекте, запущенном ОНФ — островные дороги далеко не худшие в стране. Сахалин занимает 43 позицию из 117. Самые плохие дороги в Российской Федерации, согласно рейтингу проекта, в Петропавловске-Камчатском

Новоселье со всеми «неудобствами»

В сахалинском поселке Дальний в прошлом году возвели новые дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но праздника, который бывшие жильцы ветхих бараков ждали не одно десятилетие, не получилось: дома, построенные подрядной организацией «Сахалин Инжиниринг», имели множественные серьезные нарушения: подвалы новостроек утопали в нечистотах, кровли текли, как старое решето, не работало газовое оборудование. После вмешательства правоохранительных органов часть нарушений подрядчик устранил. Но далеко не все.

Сегодня новостройки проверяет специальная комиссия, созданная по поручению губернатора области Олега Кожемяко. В состав комиссии вошли и представители регионального отделения ОНФ

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Комиссия отметила, что, несмотря на то, что в подвалах теперь сухо, с потолков на новоселов не льется вода, недоделок еще много. Например, во многих квартирах так и не работает газовое оборудование — в результате в квартирах очень холодно, козырьки на подъездах хлипкие, приварены кое-как, на многих вообще отсутствуют сварочные швы. А конструкции, располагающиеся прямо над головами выходящих и входящих в подъезд людей — металлические. В стенах подъездов обнаружены трещины.

Попадет ли горе-подрядчик в список недобросовестных поставщиков — неизвестно. Пока чиновники взяли ситуацию на контроль, план устранения нарушений будет опубликован в ближайшее время.

Комиссия побывала и в других районах, где были построены дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В Долинском районе также к проверяющим обратились жильцы новостроек с жалобами на некачественное, хоть и новое, жилье.

Сахалинские гектары: сине-серый Юг и белый Север

Жители Сахалина предпочитают брать бесплатные гектары на юге острова. Их привлекает теплый климат, пляжи и возможность устраивать на побережье зоны отдыха, а также заниматься сельским хозяйством и строить жилье: карту сахалинских бесплатных гектаров изучило ИА Сахалинмедиа

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Но как «горяие пирожки» разбирают только на юге островного региона. Наибольшей популярностью пользуются Корсаковский, Анивский, Долинский, Холмский районы и окрестности Южно-Сахалинска. На Карте ФИС «На Дальний Восток» синим отмечены гектары, которые уже кто-то взял, серым — те, которые брать нельзя: они либо вообще запрещены к выдаче (например, там находится заповедник), либо уже находятся в чьей-то собственности. Свободные гектары отмечены белым. На карте ясно видно: белых пятне на юге Сахалина осталось совсем немного. А вот Север почти весь отмечен «истинно северным», белым цветом.

Сахалинская область при этом входит в тройку лидеров по количеству выделенных бесплатных земель.

Сахалинские специалисты станут исключительно компетентными

В островном регионе создается новая структура, призванная обеспечить региональную экономику компетентными специалистами. Структуру так и назвали: «Центр компетенций», — сообщило ТИА «Острова»

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Создание такого центра в ходе рабочей встречи уже обсудили губернатор области Олег Кожемяко и представители рабочей группы «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».

Задача новой структуры — обеспечить подготовку качественных современных кадров для таких перспективных отраслей островной экономики, как туризм, сельское хозяйство. При этом главная ставка делается на подготовку и переподготовку именно рабочих.