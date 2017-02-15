Среда, 15 Февраля 2017 года
07:20:48 МСК

Рождаемость на Дальнем Востоке: в лидерах Якутия, в аутсайдерах Колыма

Общество
В третью группу по этому показателю попали 5 дальневосточных регионов

Якутск, 15 февраля 2017, 06:56 — REGNUM  Самым «плодовитым» регионом Дальнего Востока названа Якутия. Республика оказалась на 11-м месте в рейтинге рождаемости, составленном экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ. Второе место на Дальнем Востоке и 28 в федеральном списке у Чукотки, следом за ней идёт Камчатка (31-е место).

Читайте также: Названы регионы с самой высокой рождаемостью

В третью группу федерального списка также не попал Хабаровский край, заняв 45-е место. Остальные дальневосточные регионы оказались в конце списка, сформированного на основании статистических данных об уровне рождаемости. Так, Сахалин на 52-м месте, Приморье — на 53-м, Амурская область — на 62-м, а Еврейская автономия — на 64-м. Третью снизу строчку федерального рейтинга заняла Колыма, у региона 83-е место.

При определении позиции региона использовались 5 следующих критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на 1 женщину, искусственное прерывание беременности и уровень социального комфорта для рождаемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ТОПе-10 самых «плодовитых» регионов Российской Федерации — Тува, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

В списке аутсайдеров рейтинга рождаемости помимо Колымы Ленинградская, Псковская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области, а также Мордовия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Олег ТупикинЛиния Маннергейма
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
ещё главное