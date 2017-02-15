Рождаемость на Дальнем Востоке: в лидерах Якутия, в аутсайдерах Колыма

В третью группу по этому показателю попали 5 дальневосточных регионов

Якутск, , 06:56 — REGNUM Самым «плодовитым» регионом Дальнего Востока названа Якутия. Республика оказалась на 11-м месте в рейтинге рождаемости, составленном экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ. Второе место на Дальнем Востоке и 28 в федеральном списке у Чукотки, следом за ней идёт Камчатка (31-е место).

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В третью группу федерального списка также не попал Хабаровский край, заняв 45-е место. Остальные дальневосточные регионы оказались в конце списка, сформированного на основании статистических данных об уровне рождаемости. Так, Сахалин на 52-м месте, Приморье — на 53-м, Амурская область — на 62-м, а Еврейская автономия — на 64-м. Третью снизу строчку федерального рейтинга заняла Колыма, у региона 83-е место.

При определении позиции региона использовались 5 следующих критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на 1 женщину, искусственное прерывание беременности и уровень социального комфорта для рождаемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ТОПе-10 самых «плодовитых» регионов Российской Федерации — Тува, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

В списке аутсайдеров рейтинга рождаемости помимо Колымы Ленинградская, Псковская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области, а также Мордовия.