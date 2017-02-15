Власти КНР опубликовали план по предотвращению хронических заболеваний
План подразумевает снижение преждевременной смертности от ряда ключевых хронических заболеваний
Пекин, 15 февраля 2017, 06:06 — REGNUM Госсовет КНР опубликовал средне и долгосрочный план по предотвращению и лечению хронических заболеваний на ближайшие пять и десять лет, сообщает 15 февраля China Daily.
План, представленный общественности во вторник, ставит перед собой задачу улучшения здоровья граждан, снижения рисков заболеваемости среди групп повышенного риска. А также улучшения качества жизни пациентов.
План также подразумевает снижение преждевременной смертности от ряда ключевых хронических заболеваний, таких как рак и хронические респираторные заболевания на 10% к 2020 году и на 20% к 2015 году среди групп населения возрастом от 30 до 70 лет по отношению к 2015 году, уточняет издание.
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