Российский Центр по примирению передал гумпомощь в Алеппо, Дамаск и Латакию

Хлеб и горячую еду получили около 3,5 тысячи сирийцев

Москва, , 05:52 — REGNUM Российский Центр по примирению враждующих сторон 14 февраля провёл восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Аль Хайдария, Азизия и Шейх-Максуд, в школах районах Аль-Сукари и Аз-Захра, а также в районе детского сада Тишрин — мирным жителям было передано 3,7 тонны хлеба и 3 тысячи порций горячей еды.

В лагере временного размещения мирных жителей в населённом пункте Хутейта-эль-Джараш провинции Дамаск вынужденно переселённым гражданам было передано 350 продовольственных наборов.

В школу в населённом пункте Бешрати провинции Латакия доставлена партия детских рюкзаков с подарками и школьными принадлежностями в количестве 100 шт.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3,45 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,9 тонны.

Сообщается также, что «ООН и партнёры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии». Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильём нуждающихся.

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